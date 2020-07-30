Трамп допустил перенос президентских выборов в США

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Президент США Дональд Трамп допустил перенос выборов главы государства в ноябре 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Трамп допустил перенос президентских выборов в США
  • Reuters

«При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, которое является хорошим) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет огромным позором для США. Может, отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать как следует, спокойно и безопасно?» — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что общепартийный съезд, который должен был состояться в американском штате Флорида, было решено отменить из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число умерших в США людей с выявленным коронавирусом превысило 150 тыс.

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