Трамп объявил об отмене общепартийного съезда во Флориде
- Reuters
Об этом сообщает NBC.
«Я посмотрел на мою команду и сказал, что время для этого мероприятия неподходящее. Просто неправильно с учётом ухудшения обстановки во Флориде. Не время проводить большой съезд», — сказал он.
Он отметил, что делегаты соберутся в штате Северная Каролина, где и будет проведена официальная процедура выдвижения кандидата от Республиканской партии на президентские выборы.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут уничтожены, если кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден победит на президентских выборах.