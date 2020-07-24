Трамп объявил об отмене общепартийного съезда во Флориде

Президент США Дональд Трамп заявил, что общепартийный съезд, который должен был состояться в американском штате Флорида, было решено отменить из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает NBC.

«Я посмотрел на мою команду и сказал, что время для этого мероприятия неподходящее. Просто неправильно с учётом ухудшения обстановки во Флориде. Не время проводить большой съезд», — сказал он.

Он отметил, что делегаты соберутся в штате Северная Каролина, где и будет проведена официальная процедура выдвижения кандидата от Республиканской партии на президентские выборы.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут уничтожены, если кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден победит на президентских выборах.