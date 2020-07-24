Трамп объявил об отмене общепартийного съезда во Флориде

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп заявил, что общепартийный съезд, который должен был состояться в американском штате Флорида, было решено отменить из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Трамп объявил об отмене общепартийного съезда во Флориде
  • Reuters

Об этом сообщает NBC.

«Я посмотрел на мою команду и сказал, что время для этого мероприятия неподходящее. Просто неправильно с учётом ухудшения обстановки во Флориде. Не время проводить большой съезд», — сказал он.

Он отметил, что делегаты соберутся в штате Северная Каролина, где и будет проведена официальная процедура выдвижения кандидата от Республиканской партии на президентские выборы.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут уничтожены, если кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден победит на президентских выборах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить