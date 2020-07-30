В школах Киева исполнение гимна станет обязательным

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за то, чтобы в школах Киева исполнение гимна перед уроками стало обязательным.

«Только что в 20:00 Киевская городская рада поддержала наш... проект решения о начале исполнения государственного гимна Украины в школах города Киева. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения», — приводит «112 Украина» слова депутата Олега Бондарчука.

Он отметил, что исполнение государственного гимна будет воспитывать в детях патриотизм.

Ранее сообщалось, что депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование в Дарницком районе улицы Российской.