В школах Киева исполнение гимна станет обязательным

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Депутаты Киевского городского совета проголосовали за то, чтобы в школах Киева исполнение гимна перед уроками стало обязательным.
В школах Киева исполнение гимна станет обязательным
  • Reuters

«Только что в 20:00 Киевская городская рада поддержала наш... проект решения о начале исполнения государственного гимна Украины в школах города Киева. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения», — приводит «112 Украина» слова депутата Олега Бондарчука.

Он отметил, что исполнение государственного гимна будет воспитывать в детях патриотизм.

Ранее сообщалось, что депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование в Дарницком районе улицы Российской.

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