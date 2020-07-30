Суд в Уганде приговорил мужчину к 11 годам тюрьмы за убийство гориллы
- globallookpress.com
Об этом сообщили в национальном управлении по охране дикой природы страны.
Горилла Рафики был убит 1 июня в национальном парке «Бвинди». После этого был задержан подозреваемый местный житель Феликс Бьямукаму.
Помимо убийства гориллы, мужчина также признался в незаконном проникновении на территорию парка и убийстве свиньи.
В начале июля сообщалось, что в Ботсване по невыясненной причине погибли по меньшей мере 365 слонов, туши животных начали находить с 25 мая.
По сообщениям СМИ, многие слоны погибли «внезапно», однако признаков браконьерства в местах смерти животных не обнаружено.