Эксперты призвали расследовать массовую гибель слонов в Ботсване

В Ботсване по невыясненной причине погибли по меньшей мере 365 слонов, туши животных начали находить с 25 мая. По сообщениям СМИ, многие слоны погибли «внезапно», однако признаков браконьерства в местах смерти животных не обнаружено.

Тела животных были найдены в районе Дельты Окаванго на севере Ботсваны, пишет The New York Times. Как уточняется, многие животные словно упали вперёд грудью во время бега, однако бивни их остались нетронутыми, что отвергает версии о браконьерстве.

Ряд экспертов не исключают, что подобное может происходить по естественным причинам.

«По мере роста популяции слонов вероятность массового вымирания увеличивается», — считает исследователь из кенийской организации Save the Elephants Крис Таулесс.

При этом директор организации по борьбе с браконьерством National Park Rescue Марк Хейли отметил, что в данном случае важно направить в Ботсвану независимую команду исследователей и сделать отбор почвы и воды, чтобы выявить возможные причины смерти слонов, а также проанализировать останки животных.

По данным газеты, в саваннах Ботсваны живёт около 130 тыс. слонов — треть мировой популяции.

Как заявили в African Wildlife Foundation, специалисты уже взяли пробы с 275 туш слонов для дальнейшего исследования. Издание The Guardian со ссылкой на источник сообщало, что 70% умерших слонов были найдены вблизи мест водопоя.

В октябре 2019 года Всемирная организация по охране здоровья животных заявила, что около четверти мирового свиного поголовья может погибнуть от африканской чумы свиней.