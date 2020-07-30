Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 880 тысяч

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 880 тыс.

Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«В Африке подтверждено свыше 880 тыс. случаев коронавируса», — говорится в заявлении.

Over 880,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent - with almost 540,000 recoveries & 18,800 deaths.



View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/fZABSQmspC — WHO African Region (@WHOAFRO) July 30, 2020

При этом указывается, что умерли от коронавируса в регионе более 18,8 тыс. человек, более 540 тыс. выздоровели.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.