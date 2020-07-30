В КНР готовы развивать военно-техническое сотрудничество с Россией
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- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
«Китай готов продолжать укреплять контакты с Россией на высоком уровне; осуществлять деловое сотрудничество в таких сферах, как совместные учения... военно-техническое сотрудничество, борьба с терроризмом и поддержание устойчивости», — отметил дипломат.
По словам посла, укрепление военного сотрудничества между Китаем и Россией обусловлено «необходимостью поддерживать свою собственную безопасность, региональный мир и стабильность».
«Обе стороны настаивают на политике неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьей страны», — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня.