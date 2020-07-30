В КНР готовы развивать военно-техническое сотрудничество с Россией

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй рассказал о готовности китайской стороны развивать военно-техническое сотрудничество с Россией.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Китай готов продолжать укреплять контакты с Россией на высоком уровне; осуществлять деловое сотрудничество в таких сферах, как совместные учения... военно-техническое сотрудничество, борьба с терроризмом и поддержание устойчивости», — отметил дипломат.

По словам посла, укрепление военного сотрудничества между Китаем и Россией обусловлено «необходимостью поддерживать свою собственную безопасность, региональный мир и стабильность».

«Обе стороны настаивают на политике неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьей страны», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня.