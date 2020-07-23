Путин оценил отношения России и Китая

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Президент России Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня.
Путин оценил отношения России и Китая
  • РИА Новости

Об этом говорится в приветственной телеграмме президента участникам диалога «Партия «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая», опубликованной на сайте Кремля.

«Российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня и по праву считаются образцом межгосударственного взаимодействия в современном мире», — отметил российский лидер.

По его словам, координация усилий двух стран в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня способствует обеспечению международной безопасности и стабильности.

«Диалог по линии ведущих политических партий традиционно является важной составляющей российско-китайских связей», — заявил президент.

Ранее главы МИД России и Китая обсудили подготовку к саммиту лидеров СБ ООН.

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