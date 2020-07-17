Главы МИД России и Китая обсудили подготовку к саммиту лидеров СБ ООН

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Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе подготовку к саммиту государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Главы МИД России и Китая обсудили подготовку к саммиту лидеров СБ ООН
  • © МИД РФ
  • РИА Новости

Как заявили в российском МИД, стороны также обсудили ситуацию в сфере глобальной безопасности и процессы интеграции на евразийском континенте.

«Министры выразили обоюдный настрой на продолжение тесного сотрудничества в борьбе с COVID-19, в том числе в рамках Всемирной организации здравоохранения и в других многосторонних форматах», — добавили там.

Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что тесное стратегическое сотрудничество России и Китая крайне необходимо.

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