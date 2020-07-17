Главы МИД России и Китая обсудили подготовку к саммиту лидеров СБ ООН
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- РИА Новости
Как заявили в российском МИД, стороны также обсудили ситуацию в сфере глобальной безопасности и процессы интеграции на евразийском континенте.
«Министры выразили обоюдный настрой на продолжение тесного сотрудничества в борьбе с COVID-19, в том числе в рамках Всемирной организации здравоохранения и в других многосторонних форматах», — добавили там.
Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что тесное стратегическое сотрудничество России и Китая крайне необходимо.