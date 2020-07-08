Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества с Россией

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Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что тесное стратегическое сотрудничество России и Китая крайне необходимо.
Си Цзиньпин заявил о необходимости сотрудничества с Россией
  • Reuters

«Современная международная обстановка меняется очень быстро, Китай и Россия являются всеобъемлющими стратегическими партнёрами, тесные стратегические контакты и взаимодействие крайне необходимы», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что Пекин готов оказывать Москве взаимную поддержку, выступать против внешнего вмешательства, защищать государственный суверенитет, безопасность, интересы развития каждой страны, а также защищать общие интересы двух сторон.

Ранее сообщалось, что Россия и КНР наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии.

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