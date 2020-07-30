В Техасе произошёл взрыв в хранилище сжиженного газа
- Reuters
Об этом сообщает Houston Chronicle.
Уточняется, что хранилище природного газа взорвалось после того, как подрядчик пробил подземный трубопровод.
По данным издания, взрыв привёл к сильному пожару.
Согласно последним данным, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент идёт расследование данного ЧП.
Ранее сообщалось, что в китайской провинции Чжэцзян произошёл взрыв на фармацевтическом заводе компании Stary Pharmaceutical.