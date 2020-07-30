В Техасе произошёл взрыв в хранилище сжиженного газа

В городе Монт Белвье, который располагается в американском штате Техас, в хранилище сжиженного природного газа компании Lone Star произошёл взрыв.

Об этом сообщает Houston Chronicle.

Уточняется, что хранилище природного газа взорвалось после того, как подрядчик пробил подземный трубопровод.

По данным издания, взрыв привёл к сильному пожару.

Согласно последним данным, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент идёт расследование данного ЧП.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Чжэцзян произошёл взрыв на фармацевтическом заводе компании Stary Pharmaceutical.