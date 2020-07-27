В Китае произошёл взрыв на фармацевтическом заводе

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В китайской провинции Чжэцзян произошёл взрыв на фармацевтическом заводе компании Stary Pharmaceutical.
В Китае произошёл взрыв на фармацевтическом заводе
  • Reuters

Об этом сообщает Global Times на своей странице в Twitter.

«На заводе фармацевтической компании Stary Pharmaceutical в уезде Сяньцзюй провинции КНР Чжэцзян произошёл взрыв», — указывается в заявлении.

Уточняется, что причина инцидента выясняется. В компании заявили, что результаты проверки будут оглашены 28 июля.

Ранее в китайской восточной провинции Чжэцзян 12 человек погибли в результате взрыва автоцистерны.

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