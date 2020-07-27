В Китае произошёл взрыв на фармацевтическом заводе

В китайской провинции Чжэцзян произошёл взрыв на фармацевтическом заводе компании Stary Pharmaceutical.

Об этом сообщает Global Times на своей странице в Twitter.

«На заводе фармацевтической компании Stary Pharmaceutical в уезде Сяньцзюй провинции КНР Чжэцзян произошёл взрыв», — указывается в заявлении.

An explosion happened at a factory of Chinese pharmaceutical company Stary Pharmaceutical in Xianju of E China's Zhejiang on Monday night. The cause of the accident is still under investigation. The company said the results will be revealed on Tue morning. Photo: File pic.twitter.com/pDMQWcaTZM — Global Times (@globaltimesnews) July 27, 2020

Уточняется, что причина инцидента выясняется. В компании заявили, что результаты проверки будут оглашены 28 июля.

Ранее в китайской восточной провинции Чжэцзян 12 человек погибли в результате взрыва автоцистерны.