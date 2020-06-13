В Китае 12 человек погибли в результате взрыва автоцистерны

В китайской восточной провинции Чжэцзян 12 человек погибли в результате взрыва автоцистерны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации уезда Вэньлин, где произошло ЧП.

«По состоянию на 23:00 по местному времени (18:00 мск) в шесть больниц поступили 178 пострадавших. Несмотря на усилия врачей, десять из них скончались, двое были выписаны, в настоящий момент в больницах на лечении остаются 166 человек», — говорится в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что на месте ЧП обнаружили двух человек без признаков жизни.