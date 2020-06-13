В Китае 12 человек погибли в результате взрыва автоцистерны

Короткая ссылка
В китайской восточной провинции Чжэцзян 12 человек погибли в результате взрыва автоцистерны.
В Китае 12 человек погибли в результате взрыва автоцистерны
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации уезда Вэньлин, где произошло ЧП.

«По состоянию на 23:00 по местному времени (18:00 мск) в шесть больниц поступили 178 пострадавших. Несмотря на усилия врачей, десять из них скончались, двое были выписаны, в настоящий момент в больницах на лечении остаются 166 человек», — говорится в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что на месте ЧП обнаружили двух человек без признаков жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить