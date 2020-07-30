За сутки в Индии выявили более 52 тысяч случаев коронавируса

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В Индии за прошедшие сутки зафиксировали более 52 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
За сутки в Индии выявили более 52 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что общее число случаев коронавируса в стране достигло 1 583 792.

Также за 24 часа в Индии было зафиксировано 775 летальных исходов от COVID-19, в результате чего количество жертв вируса в стране почти достигло 35 тыс.

Вылечиться от коронавируса удалось 1 020 582 пациентам.

Ранее правительство индийского города Агра приняло решение об отмене открытия Тадж-Махала и других городских памятников из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране.

В июле ФАН также передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.

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