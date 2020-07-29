Федеральные силы Соединённых Штатов покинут Портленд

Губернатор Орегона Кейт Браун сообщила на своей странице в Twitter, что федеральные силы США покинут Портленд.

Она сообщила, что «после обсуждений с вице-президентом (Майком. — RT) Пенсом и другими федеральное правительство согласилось вывести федеральных офицеров из Портленда».

«Они действовали как оккупационные силы и принесли с собой насилие. Начиная с завтрашнего дня все офицеры Погранично-таможенной службы и офицеры иммиграционно-таможенной полиции покинут центр Портленда», — заявила губернатор.

В свою очередь, как сообщает РИА Новости, американский лидер Дональд Трамп заявил, что «если мэр и губернатор не остановят немедленно преступления и насилие со стороны анархистов и подстрекателей, то федеральное правительство войдёт и сделает дело, которое должны были сделать местные правоохранительные органы».

Президент добавил, что, «если бы федеральное правительство и его замечательные правоохранительные органы из Министерства внутренней безопасности не вошли в Портленд неделю назад, сейчас бы никакого Портленда не было — его бы сожгли и сровняли с землёй».

22 июля Трамп сообщил, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в американских городах.