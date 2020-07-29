Асад принял в Дамаске спецпредставителя президента России по САР

Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске специального представителя российского лидера по САР Александра Лаврентьева и замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.

Отмечается, что Лаврентьев передал президенту и народу Сирии поздравления с успешным проведением парламентских выборов.

Также во время встречи «обсуждалось развитие событий в Сирии, в том числе было отмечено, что продолжающиеся со стороны ряда стран враждебные политические и экономические действия против сирийского народа и непрерывное вмешательство во внутренние дела являются основными причинами нахождения террористов в Сирии».

Ранее руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий сообщал, что боевики запрещённой в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

