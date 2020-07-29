Турция и США провели военные учения в Средиземном море
- Reuters
«Военные морские учения были проведены 28 июля в Центральном и Восточном Средиземноморье с участием турецкого фрегата Kemalreis и американского авианосца Eisenhower», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны Турции.
Ранее сообщалось, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» провёл в Средиземном море учения по противовоздушной обороне.
Фрегат «Адмирал Макаров» выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с июня текущего года.