Турция и США провели военные учения в Средиземном море

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В Средиземном море прошли военные учения с участием фрегата Kemalreis ВМС Турции и американского авианосца Eisenhower.
Турция и США провели военные учения в Средиземном море
  • Reuters

«Военные морские учения были проведены 28 июля в Центральном и Восточном Средиземноморье с участием турецкого фрегата Kemalreis и американского авианосца Eisenhower», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны Турции.

Ранее сообщалось, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» провёл в Средиземном море учения по противовоздушной обороне.

Фрегат «Адмирал Макаров» выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с июня текущего года.

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