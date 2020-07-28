Фрегат ЧФ провёл учения в Средиземном море

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Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» провёл в Средиземном море учения по противовоздушной обороне.
Фрегат ЧФ провёл учения в Средиземном море
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на сообщение отдела информационного обеспечения ЧФ.

«По замыслу учения, дежурная смена ПВО фрегата обнаружила самолёт условного противника, приближающийся к кораблю, после чего военнослужащие выполнили действия по отражению средств воздушного нападения», — говорится в сообщении.

Фрегат «Адмирал Макаров» выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с июня текущего года.

Ранее сообщалось о масштабных учениях сил ВДВ в Рязанской области.

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