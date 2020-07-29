СМИ сообщили о заключительных испытаниях вакцины от COVID-19 в Индии

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Институт сыворотки Индии приступает к заключительным испытаниям экспериментальной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 Covishield.
СМИ сообщили о заключительных испытаниях вакцины от COVID-19 в Индии
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал The Times of India.

Отмечается, что для испытаний вакцины подготовлено пять площадок. В ходе испытаний будут привиты 5 тыс. индийских добровольцев.

«Одновременно с испытаниями мы начинаем производство Covishield. До конца года SII планирует выпустить 3—4 млн доз этой вакцины», — сказал директор института Адар Пунавалла. 

По его словам, Индия в перспективе может стать крупнейшим в мире производителем этой вакцины.

Ранее сообщалось, что в Индии число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 1,5 млн.

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