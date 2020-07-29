Число случаев коронавируса в Индии превысило 1,5 млн

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В Индии число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 1,5 млн.
Число случаев коронавируса в Индии превысило 1,5 млн
  • © REUTERS/Danish Siddiqui

Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что за сутки в Индии выявили более 48 тыс. новых случаев коронавируса, в результате чего суммарное число зафиксированных больных достигло 1 531 669.

Также за 24 часа в Индии было зафиксировано 768 смертей от COVID-19, в результате чего количество жертв вируса в стране превысило 34 тыс.

Вылечиться от коронавируса удалось 988 029 пациентам.

Ранее правительство индийского города Агра приняло решение об отмене открытия Тадж-Махала и других городских памятников из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране.

В июле ФАН также передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.

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