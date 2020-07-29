Посольство России заявило о возобновлении выдачи виз гражданам Турции

Выдача въездных виз в Россию турецким гражданам, приостановленная в связи с пандемией коронавируса, возобновляется со среды, 29 июля.

«С 29 июля 2020 года российские загранучреждения на территории Турции возобновляют выдачу всех категорий виз турецким гражданам и иностранцам, имеющим вид на жительство в Турции», — говорится на сайте посольства России в Анкаре.

Отмечается, что гражданам других государств, временно находящимся на территории Турции, визы не оформляются.

«При этом обращаем внимание на необходимость предъявления результата теста на COVID-19 установленного Министерством здравоохранения Турции образца», — уточнили в диппредставительстве.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко оценил в беседе с Newinform ситуацию в Турции.

Как сообщалось, турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines планирует совершить первые после возобновления авиасообщения с Россией рейсы 1 августа.