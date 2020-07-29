Сепаратисты юга Йемена отказались от самоуправления

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Сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена объявили о своём отказе от введённого ими самоуправления в семи провинциях Йемена.
Сепаратисты юга Йемена отказались от самоуправления
  • © REUTERS/Fawaz Salman

«Переходный совет объявляет об отказе от объявленного ранее самоуправления в южных провинциях», — цитирует РИА Новости официального представителя совета Низара Хейсама.

Отмечается, что это сделано для того, чтобы арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией смогла добиться реализации эр-риядского соглашения.

Хейсам также выразил желание объединиться с центральным правительством для противостояния правящим на севере мятежникам из движения «Ансар Алла».

19 февраля покушение на министра обороны международно признанного правительства Йемена Мухаммеда Али аль-Макдаши было совершено на востоке страны, при подрыве на мине его автомобиля чиновник не пострадал.

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