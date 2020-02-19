В Йемене совершили покушение на министра обороны

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Покушение на министра обороны международно признанного правительства Йемена Мухаммеда Али аль-Макдаши совершено на востоке страны, при подрыве на мине его автомобиля чиновник не пострадал.
В Йемене совершили покушение на министра обороны
  • Reuters

Об этом сообщил на своей странице в Twitter советник министра информации Йемена Мухтар ар-Рахби.

«Министр обороны Йемена выжил во время покушения в результате подрыва на мине его автомобиля в ходе поездки на восточный фронт. Есть убитые и раненые среди его сопровождения», — отметил он.

По словам советника, жертвами инцидента стали четыре человека.

Ранее представитель правительства Судана, министр культуры и СМИ Фейсал Мухаммад заявил, что Хартум пересматривает своё участие в войне в Йемене, отметив существование убеждения, что военные действия «не решат проблему, а скорее осложнят её».

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