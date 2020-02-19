В Йемене совершили покушение на министра обороны

Покушение на министра обороны международно признанного правительства Йемена Мухаммеда Али аль-Макдаши совершено на востоке страны, при подрыве на мине его автомобиля чиновник не пострадал.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter советник министра информации Йемена Мухтар ар-Рахби.

نجاة وزير الدفاع اليمني ومقتل وإصابة عدد من مرافقيه في محاولة اغتيال بلغم استهدف سيارته أثناء خلال تفقُّده جبهات القتال شرقي البلاد — مختار الرحبي (@alrahbi5) February 19, 2020

«Министр обороны Йемена выжил во время покушения в результате подрыва на мине его автомобиля в ходе поездки на восточный фронт. Есть убитые и раненые среди его сопровождения», — отметил он.

По словам советника, жертвами инцидента стали четыре человека.

Ранее представитель правительства Судана, министр культуры и СМИ Фейсал Мухаммад заявил, что Хартум пересматривает своё участие в войне в Йемене, отметив существование убеждения, что военные действия «не решат проблему, а скорее осложнят её».