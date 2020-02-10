Судан заявил о намерении вывести войска из Йемена

Короткая ссылка
Представитель правительства Судана, министр культуры и СМИ Фейсал Мухаммад заявил в беседе с РИА Новости, что Хартум пересматривает своё участие в войне в Йемене.

По его словам, в настоящий момент «идёт пересмотр войны в Йемене в целом, даже среди основных стран коалиции, и есть убеждение, что военные действия не решат проблему, а скорее осложнят её».

Он пояснил, что «обязательства Судана о принятии участия в военных действиях в Йемене были даны в прошлую эпоху».

Фейсал Мухаммад отметил, что стране« нелегко было принять внезапное решение о выводе войск, поэтому по согласованию с арабской коалицией происходит постепенное сокращение (контингента)».

«Мы считаем, что нынешние усилия очень скоро приведут к сокращению военных действий, которые будут заменены переговорами», — добавил он.

В декабре глава правительства Судана Абдалла Хамдок сообщил, что страна сократила число военнослужащих, которые принимают участие в военном конфликте в Йемене на стороне арабской коалиции, с 15 тысяч до 5 тысяч человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить