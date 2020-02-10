Судан заявил о намерении вывести войска из Йемена

Представитель правительства Судана, министр культуры и СМИ Фейсал Мухаммад заявил в беседе с РИА Новости, что Хартум пересматривает своё участие в войне в Йемене.

По его словам, в настоящий момент «идёт пересмотр войны в Йемене в целом, даже среди основных стран коалиции, и есть убеждение, что военные действия не решат проблему, а скорее осложнят её».

Он пояснил, что «обязательства Судана о принятии участия в военных действиях в Йемене были даны в прошлую эпоху».

Фейсал Мухаммад отметил, что стране« нелегко было принять внезапное решение о выводе войск, поэтому по согласованию с арабской коалицией происходит постепенное сокращение (контингента)».

«Мы считаем, что нынешние усилия очень скоро приведут к сокращению военных действий, которые будут заменены переговорами», — добавил он.

В декабре глава правительства Судана Абдалла Хамдок сообщил, что страна сократила число военнослужащих, которые принимают участие в военном конфликте в Йемене на стороне арабской коалиции, с 15 тысяч до 5 тысяч человек.