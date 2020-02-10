Судан заявил о намерении вывести войска из Йемена
По его словам, в настоящий момент «идёт пересмотр войны в Йемене в целом, даже среди основных стран коалиции, и есть убеждение, что военные действия не решат проблему, а скорее осложнят её».
Он пояснил, что «обязательства Судана о принятии участия в военных действиях в Йемене были даны в прошлую эпоху».
Фейсал Мухаммад отметил, что стране« нелегко было принять внезапное решение о выводе войск, поэтому по согласованию с арабской коалицией происходит постепенное сокращение (контингента)».
«Мы считаем, что нынешние усилия очень скоро приведут к сокращению военных действий, которые будут заменены переговорами», — добавил он.
В декабре глава правительства Судана Абдалла Хамдок сообщил, что страна сократила число военнослужащих, которые принимают участие в военном конфликте в Йемене на стороне арабской коалиции, с 15 тысяч до 5 тысяч человек.