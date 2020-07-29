Четверть всех компонентов нефирменных лекарств в США будет делать Kodak
- Reuters
«Моя администрация достигла исторического соглашения с великой американской компанией. Вы помните её со старых добрых времен плёночной фотографии. Это Kodak», — цитирует ТАСС Трампа.
Он отметил, что фирма будет производить 25% всех компонентов непатентованных лекарств в США.
По его словам, нефирменные лекарства могут быть такими же эффективными, как и фирменные, и при этом стоят меньше.
Ранее стало известно, что правительство США допускает возможность поставок вакцины от коронавируса в другие страны.