Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 2 843 191

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 40 816 и достигло 2 843 191.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что число летальных исходов в Бразилии достигло 88 539.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 721 560 пациентов с коронавирусом.

Ранее группа бразильских медиков обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге с иском против президента Бразилии Жаира Болсонару. Они обвиняют главу страны в геноциде из-за его действий во время пандемии коронавируса.