Число случаев коронавируса в Бразилии достигло 2 843 191
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что число летальных исходов в Бразилии достигло 88 539.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 721 560 пациентов с коронавирусом.
Ранее группа бразильских медиков обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге с иском против президента Бразилии Жаира Болсонару. Они обвиняют главу страны в геноциде из-за его действий во время пандемии коронавируса.