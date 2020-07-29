Итальянский сенат поддержал продление режима ЧС до 15 октября

Сенат парламента Италии поддержал предложение премьер-министра страны Джузеппе Конте о продлении режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.

«Режим ЧС является основанием для активизации полномочий, необходимых для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации», — цитирует РИА Новости Конте.

Он пояснил, что в эти полномочия входит принятие мер, которые не могут быть реализованы с подобной скоростью без таких оснований.

По его словам, продление обосновано в том числе тем, что по данным Научно-технического комитета при правительстве Италии, вирус продолжает циркулировать.

Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что страна справилась с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.