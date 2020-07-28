За сутки в мире выявили более 226 тысяч случаев коронавируса
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Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.
За сутки в мире умерли 4153 пациента с COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 650 805.
При этом днём ранее в мире было подтверждено за сутки более 254,2 тыс. случаев заражения и свыше 5,4 тыс. летальных исходов.
Ранее в ВОЗ сообщали, что число случаев коронавируса в мире превысило 16 млн.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.