ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 16 млн
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Об этом говорится на специальном сайте организации.
Уточняется, что всего в мире зафиксировано 16,114 млн случаев коронавируса. При этом число скончавшихся пациентов с COVID-19 превысило 646 тыс.
Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — 8,610 млн.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.