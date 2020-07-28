ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 16 млн

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 16 млн.

Об этом говорится на специальном сайте организации.

Уточняется, что всего в мире зафиксировано 16,114 млн случаев коронавируса. При этом число скончавшихся пациентов с COVID-19 превысило 646 тыс.

Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — 8,610 млн.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.