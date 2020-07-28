Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 859 тысяч

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 859 тыс.

Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«В Африке подтверждено свыше 859 тыс. случаев коронавируса», — говорится в заявлении.

Over 859,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 506,000 recoveries & 18,000 deaths. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK7WnuGpic.twitter.com/kpv6APILhs — WHO African Region (@WHOAFRO) July 28, 2020

При этом указывается, что умерли от коронавируса в регионе более 18 тыс. человек, более 506 тыс. выздоровели.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.