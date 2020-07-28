В Сербии за сутки выявили более 300 случаев коронавируса

Минздрав Сербии сообщил, что в стране за прошедшие сутки зафиксировали 379 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кризисный штаб при правительстве страны.

«За прошедшие 24 часа протестированы 9817 человек, выявлены 379 больных COVID-19, общее число больных с начала пандемии достигло 24 520. Скончались восемь пациентов, всего умер 551 больной», — заявили члены штаба.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны продлят ещё на месяц временное освобождение представителей бизнеса от уплаты налоговых взносов из-за ситуации с коронавирусом.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.