Помпео обсудил с премьером Грузии предстоящие выборы

Государственный секретарь США Майк Помпео и премьер-министр Грузии Георгий Гахария обсудили предстоящие выборы в республике.

Об этом информирует пресс-служба Госдепартамента.

Стороны обсудили важность партнёрства США и Грузии, а также координацию двух стран в борьбе с коронавирусом.

«Госсекретарь Помпео также подчеркнул важность проведения свободных, справедливых и прозрачных парламентских выборов в октябре этого года, отметив, что равные условия являются неотъемлемой частью демократических выборов», — указано в сообщении.

В мае RT писал о гранте, согласно которому Госдеп США намерен выделить до $250 тыс. на обучение преподавателей журналистики из высших учебных заведений Грузии.