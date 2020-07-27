Помпео обсудил с премьером Грузии предстоящие выборы

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Государственный секретарь США Майк Помпео и премьер-министр Грузии Георгий Гахария обсудили предстоящие выборы в республике.
Помпео обсудил с премьером Грузии предстоящие выборы
  • Reuters
  • © Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Об этом информирует пресс-служба Госдепартамента.

Стороны обсудили важность партнёрства США и Грузии, а также координацию двух стран в борьбе с коронавирусом. 

«Госсекретарь Помпео также подчеркнул важность проведения свободных, справедливых и прозрачных парламентских выборов в октябре этого года, отметив, что равные условия являются неотъемлемой частью демократических выборов», — указано в сообщении.

В мае RT писал о гранте, согласно которому Госдеп США намерен выделить до $250 тыс. на обучение преподавателей журналистики из высших учебных заведений Грузии.

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