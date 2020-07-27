За сутки в Турции выявили более 900 больных коронавирусом
- Reuters
Об этом говорится в инфографике, опубликованной в Twitter министра.
Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 45 283 теста и зарегистрировано 919 новых случаев коронавирусной инфекции.
Кроме того, за сутки от COVID-19 скончались 17 больных, в результате общее число умерших достигло 5630.
Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 227 019.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.