За сутки в Турции выявили более 900 больных коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 900 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в инфографике, опубликованной в Twitter министра.

Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 45 283 теста и зарегистрировано 919 новых случаев коронавирусной инфекции.

Кроме того, за сутки от COVID-19 скончались 17 больных, в результате общее число умерших достигло 5630.

Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 227 019.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.