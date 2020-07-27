В 29 провинциях Алжира продлён комендантский час из-за коронавируса
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике канцелярии главы правительства Абдельазиза Джеррада.
Отмечается, что комендантский час в данных провинциях будет действовать с 20:00 до 05:00.
Также сохраняется запрет на передвижение частного транспорта.
22 мая представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 3 тыс.