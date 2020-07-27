В 29 провинциях Алжира продлён комендантский час из-за коронавируса

Правительство Алжира приняло решение о продлении комендантского часа в 29 провинциях страны на 15 дней из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике канцелярии главы правительства Абдельазиза Джеррада.

Отмечается, что комендантский час в данных провинциях будет действовать с 20:00 до 05:00.

Также сохраняется запрет на передвижение частного транспорта.

22 мая представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 3 тыс.