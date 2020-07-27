В Марокко закрывают восемь городов из-за коронавируса

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Правительство Марокко объявило, что в ночь на 27 июля в силу вступает запрет на въезд и выезд из восьми городов из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Марокко закрывают восемь городов из-за коронавируса
  • © REUTERS/Juan Medina

«Решение принято в связи со значительным ростом за последние дни числа заболевших коронавирусной инфекцией в этих городах», — цитирует РИА Новости пресс-релиз МВД и Минздрава Марокко.

Отмечается, что на решение также повлияло то, что многие граждане не соблюдают меры предосторожности, такие как ношение масок и социальное дистанцирование.

14 июля общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Марокко возросло на 161 и достигло 16 097.

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