За сутки в Турции выявили более 900 больных коронавирусом
- Reuters
Об этом говорится в инфографике, опубликованной в Twitter министра.
Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 40 016 тестов и зарегистрировано 927 новых случаев коронавирусной инфекции.
Кроме того, за сутки от COVID-19 скончались 17 больных, в результате общее число умерших достигло 5613.
Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 226 100.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.