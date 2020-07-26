Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 827 тысяч

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 827 тыс.

Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«В Африке подтверждено свыше 827 тыс. случаев коронавируса», — говорится в заявлении.

Over 827,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 483,000 recoveries & 17,000 deaths. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/7ESKJMTG2W — WHO African Region (@WHOAFRO) July 26, 2020

При этом указывается, что умерли от коронавируса в регионе более 17 тыс. человек, а выздоровели — более 483 тыс.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.