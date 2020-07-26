Die Welt узнала о давлении США на участников «Северного потока — 2»

Немецкая газета Die Welt сообщила, что американские власти вновь пригрозили европейским участникам «Северного потока — 2». Как пишет издание, в этот раз чиновники из США провели конференции по видеосвязи с подрядчиками проекта и «очень хорошо дали понять, что хотят помешать завершению строительства трубопровода».

Об этом изданию сообщили источники, наблюдавшие за онлайн-переговорами.

Уточняется, что в переговорах участвовали как минимум 12 чиновников из трёх американских ведомств: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.

«Официальные лица США «очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению трубопровода», — говорится в материале газеты.

Как отметил собеседник Die Welt, «угроза очень и очень серьёзная».

Ранее сообщалось, что конгрессмены палаты представителей США одобрили проект оборонного бюджета на 2021 год, в котором прописаны расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».

17 июля Европейский союз выступил против односторонних санкций со стороны США, в том числе в отношении проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».