Die Welt узнала о давлении США на участников «Северного потока — 2»
- Reuters
Об этом изданию сообщили источники, наблюдавшие за онлайн-переговорами.
Уточняется, что в переговорах участвовали как минимум 12 чиновников из трёх американских ведомств: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.
«Официальные лица США «очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению трубопровода», — говорится в материале газеты.
Как отметил собеседник Die Welt, «угроза очень и очень серьёзная».
Ранее сообщалось, что конгрессмены палаты представителей США одобрили проект оборонного бюджета на 2021 год, в котором прописаны расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».
17 июля Европейский союз выступил против односторонних санкций со стороны США, в том числе в отношении проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».