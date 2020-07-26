Трое полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле
Об этом говорится в сообщении полицейского управления города в Twitter.
Re: officer injuries — One officer hospitalized with leg injury caused by an explosive. Two other officers treated/returned to duty.— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) July 26, 2020
Отмечается, что один из полицейских получил травму ноги и был госпитализирован.
Участники беспорядков бросают в сотрудников полиции бутылки, камни и пиротехнику.
Ранее сообщалось, что полиция американского города Сиэтл задержала по крайней мере 11 человек в ходе беспорядков.