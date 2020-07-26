Полиция Сиэтла задержала в ходе беспорядков 11 человек
Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Just in: arrest count is now 11. More details as they become available.— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) July 26, 2020
Отмечается, что полиция характеризует происходящее как бунт.
Также сообщается, что большая толпа протестующих собралась на Капитолийском холме.
Ранее в американском городе Портленде полицейские задержали 20 человек после столкновения участников демонстрации с сотрудниками правоохранительных органов.