Полиция Сиэтла задержала в ходе беспорядков 11 человек

Полиция американского города Сиэтл задержала по крайней мере 11 человек в ходе беспорядков.

Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

Just in: arrest count is now 11. More details as they become available. — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) July 26, 2020

Отмечается, что полиция характеризует происходящее как бунт.

Также сообщается, что большая толпа протестующих собралась на Капитолийском холме.

Ранее в американском городе Портленде полицейские задержали 20 человек после столкновения участников демонстрации с сотрудниками правоохранительных органов.