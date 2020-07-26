Полиция Сиэтла задержала в ходе беспорядков 11 человек

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Полиция американского города Сиэтл задержала по крайней мере 11 человек в ходе беспорядков.

Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

Отмечается, что полиция характеризует происходящее как бунт.

Также сообщается, что большая толпа протестующих собралась на Капитолийском холме.

Ранее в американском городе Портленде полицейские задержали 20 человек после столкновения участников демонстрации с сотрудниками правоохранительных органов.

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