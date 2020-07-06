В США полиция задержала 20 человек во время демонстрации

В американском городе Портленд полицейские задержали 20 человек после столкновения участников демонстрации с сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции.

Отмечается, что демонстранты бросали в полицейских петарды, бутылки, кирпичи, камни и наполненные краской воздушные шарики.

Задержанных протестующих подозревают в нарушении общественного порядка, нападении на полицию, массовых беспорядках и ряде других незаконных действий.

Ранее полиция ликвидировала «автономную зону» в американском городе Сиэтле, штат Вашингтон. Разгон протестующих начали по указу мэра, после чего зачистили провозглашённую несколько недель назад территорию «Организованного протеста Капитолийского холма» (CHOP), были задержаны несколько десятков человек.