В США полиция задержала 20 человек во время демонстрации
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции.
Отмечается, что демонстранты бросали в полицейских петарды, бутылки, кирпичи, камни и наполненные краской воздушные шарики.
Задержанных протестующих подозревают в нарушении общественного порядка, нападении на полицию, массовых беспорядках и ряде других незаконных действий.
Ранее полиция ликвидировала «автономную зону» в американском городе Сиэтле, штат Вашингтон. Разгон протестующих начали по указу мэра, после чего зачистили провозглашённую несколько недель назад территорию «Организованного протеста Капитолийского холма» (CHOP), были задержаны несколько десятков человек.