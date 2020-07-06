В США полиция задержала 20 человек во время демонстрации

Короткая ссылка
В американском городе Портленд полицейские задержали 20 человек после столкновения участников демонстрации с сотрудниками правоохранительных органов.
В США полиция задержала 20 человек во время демонстрации
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции.

Отмечается, что демонстранты бросали в полицейских петарды, бутылки, кирпичи, камни и наполненные краской воздушные шарики.

Задержанных протестующих подозревают в нарушении общественного порядка, нападении на полицию, массовых беспорядках и ряде других незаконных действий.

Ранее полиция ликвидировала «автономную зону» в американском городе Сиэтле, штат Вашингтон. Разгон протестующих начали по указу мэра, после чего зачистили провозглашённую несколько недель назад территорию «Организованного протеста Капитолийского холма» (CHOP), были задержаны несколько десятков человек. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить