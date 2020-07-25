Китай выразил США протест за вторжение в консульство в Хьюстоне

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Китай выразил протест США за то, что американские власти вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после того, как здание покинули дипломаты КНР.
Китай выразил США протест за вторжение в консульство в Хьюстоне
  • РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Здание генерального консульства Китая в Хьюстоне является территорией дипломатического консульства, а также государственной собственностью Китая», — сказал он.

Представитель МИД отметил, что в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и консульским соглашением Китая и США «американская сторона никоим образом не должна вторгаться на территорию генерального консульства Китая в Хьюстоне».

Дипломат добавил, что Китай примет законные и необходимые ответные меры.

25 июля стало известно, что китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генеральное консульство Китая в Хьюстоне. Как сообщала газета Houston Chronicle, вскоре после этого в здание китайской дипмиссии вошли американские чиновники.

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