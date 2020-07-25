Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 769 тысяч

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 769 тыс.

Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

«В Африке подтверждено свыше 769 тыс. случаев коронавируса», — говорится в заявлении.

Over 769,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 435,000 recoveries & 16,000 deaths. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/TEVL5K4cjo — WHO African Region (@WHOAFRO) July 24, 2020

При этом указывается, что умерли от коронавируса в регионе более 16 тыс. человек, а выздоровели более 435 тыс.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.