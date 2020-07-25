За сутки в Индии выявили более 48 тысяч случаев коронавируса

В Индии за прошедшие сутки зафиксировали более 48 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что общее число случаев коронавируса в стране достигло 1 336 861.

Также за 24 часа в Индии было зафиксировано 757 смертей от COVID-19, в результате чего количество жертв вируса в стране превысило 31 тыс.

Вылечиться от коронавируса удалось 849 432 пациентам.

Ранее правительство индийского города Агра приняло решение об отмене открытия Тадж-Махала и других городских памятников из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране.