В Китае выявили 108 случаев инфицирования коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки в Китае было выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом, а также 74 бессимптомных носителя.
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Отмечается, что семь случаев являются ввозными.
Ранее стало известно, что два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в Китай.
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