В Китае выявили 108 случаев инфицирования коронавирусом за сутки

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За прошедшие сутки в Китае было выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом, а также 74 бессимптомных носителя.
В Китае выявили 108 случаев инфицирования коронавирусом за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что семь случаев являются ввозными.

Ранее стало известно, что два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в Китай.

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