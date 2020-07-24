В Госдепе пригласили Рябкова на переговоры по стратегической стабильности

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что пригласил замглавы МИД России Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности.

«Что касается взаимодействия с заместителем министра иностранных дел Рябковым, то я пригласил его принять участие в ещё одном диалоге по стратегической стабильности, как мы это делали в январе», — цитирует ТАСС Форда.

В начале июля спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли выразил надежду, что переговоры с Россией по стратегической стабильности на уровне технических экспертов пройдут в течение нескольких недель.

22 июня в Вене прошёл предыдущий раунд переговоров России и США, они продлились почти десять часов.