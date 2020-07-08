США планируют провести технические дискуссии по вооружениям с Россией
- Reuters
«Надеюсь, что следующий уровень обсуждений с Россией на уровне технических экспертов состоится в течение нескольких недель», — цитирует РИА Новости Биллингсли.
Также спецпосланник президента США заявил, что положительно оценивает свою недавнюю встречу в Вене с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.
Ранее Рябков заявил, что консультации России и США в Вене по стратегической стабильности не сблизили позиции Москвы и Вашингтона.
Переговоры в Вене состоялись 22 июня и продлились почти десять часов.