США планируют провести технические дискуссии по вооружениям с Россией

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Спецпосланник американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли выразил надежду, что переговоры с Россией по стратегической стабильности на уровне технических экспертов пройдут в течение нескольких недель.
США планируют провести технические дискуссии по вооружениям с Россией
  • Reuters

«Надеюсь, что следующий уровень обсуждений с Россией на уровне технических экспертов состоится в течение нескольких недель», — цитирует РИА Новости Биллингсли.

Также спецпосланник президента США заявил, что положительно оценивает свою недавнюю встречу в Вене с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Ранее Рябков заявил, что консультации России и США в Вене по стратегической стабильности не сблизили позиции Москвы и Вашингтона.

Переговоры в Вене состоялись 22 июня и продлились почти десять часов.

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