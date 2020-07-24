Замглавы МИД России провёл встречу с советником президента Конго
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили «перспективы развития взаимовыгодного российско-конголезского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также реализации российскими компаниями энергетических и инфраструктурных проектов в этой африканской стране».
Также во время беседы была «рассмотрена ситуация в связи с распространением коронавируса в странах Африки».
«Обсуждалась региональная проблематика с акцентом на политическое урегулирование конфликтов на Африканском континенте», — сообщили в МИД.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.