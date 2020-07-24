Замглавы МИД России провёл встречу с советником президента Конго

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл встречу с советником президента Республики Конго по внешнеполитическим вопросам Франсуазой Жоли.
Замглавы МИД России провёл встречу с советником президента Конго
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «перспективы развития взаимовыгодного российско-конголезского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также реализации российскими компаниями энергетических и инфраструктурных проектов в этой африканской стране».

Также во время беседы была «рассмотрена ситуация в связи с распространением коронавируса в странах Африки».

«Обсуждалась региональная проблематика с акцентом на политическое урегулирование конфликтов на Африканском континенте», — сообщили в МИД.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить