Замглавы МИД России провёл встречу с советником президента Конго

Замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл встречу с советником президента Республики Конго по внешнеполитическим вопросам Франсуазой Жоли.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «перспективы развития взаимовыгодного российско-конголезского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также реализации российскими компаниями энергетических и инфраструктурных проектов в этой африканской стране».

Также во время беседы была «рассмотрена ситуация в связи с распространением коронавируса в странах Африки».

«Обсуждалась региональная проблематика с акцентом на политическое урегулирование конфликтов на Африканском континенте», — сообщили в МИД.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.