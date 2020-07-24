Россия и США проведут двусторонние консультации в Вене

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Представители России и США проведут 27 июля в Вене двусторонние консультации по безопасности в космосе. Также в Вене с 28 по 30 июля пройдут российско-американские переговоры по вопросам вооружения.
Россия и США проведут двусторонние консультации в Вене
  • AFP

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

В американскую делегацию войдут представители Госдепа, Пентагона, Министерства энергетики и Совета по нацбезопасности.

«(Стороны. — RT ) в рамках стремления США расширить контроль над вооружениями до трёхстороннего формата обсудят ядерную доктрину и боеголовки, прозрачность и проверяемость», — цитирует сообщение РИА Новости.

В начале июля спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли выразил надежду, что переговоры с Россией по стратегической стабильности на уровне технических экспертов пройдут в течение нескольких недель.

22 июня в Вене прошёл предыдущий раунд переговоров России и США, они продлились почти десять часов.

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