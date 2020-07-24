Россия и США проведут двусторонние консультации в Вене
- AFP
Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.
В американскую делегацию войдут представители Госдепа, Пентагона, Министерства энергетики и Совета по нацбезопасности.
«(Стороны. — RT ) в рамках стремления США расширить контроль над вооружениями до трёхстороннего формата обсудят ядерную доктрину и боеголовки, прозрачность и проверяемость», — цитирует сообщение РИА Новости.
В начале июля спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли выразил надежду, что переговоры с Россией по стратегической стабильности на уровне технических экспертов пройдут в течение нескольких недель.
22 июня в Вене прошёл предыдущий раунд переговоров России и США, они продлились почти десять часов.