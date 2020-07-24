За сутки в Бразилии выявили почти 60 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 2 287 475 случаев COVID-19.
Уточняется, что за последние 24 часа в Бразилии от коронавируса скончались 1311 человек, в результате чего общее число жертв COVID-19 в латиноамериканском государстве достигло 84 082.
К настоящему моменту после коронавируса в стране выздоровели 1 570 237 пациентов.
Накануне в Бразилии был зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса за 24 часа.
7 июля президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что сдал положительный тест на COVID-19 после того, как у него появились симптомы болезни.