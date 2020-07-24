За сутки в Бразилии выявили почти 60 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Бразилии выявили 59 961 случай коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 2 287 475 случаев COVID-19.

Уточняется, что за последние 24 часа в Бразилии от коронавируса скончались 1311 человек, в результате чего общее число жертв COVID-19 в латиноамериканском государстве достигло 84 082.

К настоящему моменту после коронавируса в стране выздоровели 1 570 237 пациентов.

Накануне в Бразилии был зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса за 24 часа.

7 июля президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что сдал положительный тест на COVID-19 после того, как у него появились симптомы болезни.